Javni poziv za razvoj javne turističke infrastrukture: Ministarstvo turizma sufinancira programe za plaže, biciklističke rute, stanice za iznajmljivanje e-bicikla Javni poziv za razvoj javne turističke infrastrukture: Ministarstvo turizma sufinancira programe za plaže, biciklističke rute, stanice za iznajmljivanje e-bicikla ZAGREB, 7.8.2017. Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini za koji je osigurano 20 milijuna kuna. Sredstva iz Fonda namijenjena su javnom sektoru – jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za razvoj javne turističke infrastrukture. Programom će se sufinancirati projekti uređenja morskih i ostalih plaža, izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, njihovo opremanje multimedijalnom opremom te javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma (izrada strateških dokumenata razvoja cikloturizma županije sa standardima, uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta te uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikla). Javni poziv otvoren je do 15. rujna 2017. godine. Više informacija o uvjetima, uključujući potrebne obrasce mogu se pronaći na službenim web stranicama Ministarstva turizma u rubrici Javni pozivi, gdje će biti objavljeni i rezultati javnog poziva. „Javna turistička infrastruktura integralni je dio ukupne turističke ponude svake destinacije te je zato važno da ju kontinuirano unapređujemo. Ulaganjem u projekte usmjerene na uređenje ili izgradnju novih plaža, centara za posjetitelje te biciklističkih, jahačkih ili pješačkih ruta stvara se nova atrakcijska osnova, odnosno dodatni motivi dolaska u destinaciju što je bitno za razvoj cjelogodišnjeg turizma. Kroz ovaj program želimo povećati cjelokupni dojam i atraktivnost destinacija, a samim time učiniti hrvatski turizam još konkurentnijim", naglasio je ministar turizma Gari Cappelli. Ministarstvo sufinancira do 80 posto opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Za projekte plaža minimalni iznos potpore iznosi 200.000 kn, dok je maksimalni iznos 1.000.000 kn. Za centre za posjetitelje i interpretacijske centre taj iznos kreće se od minimalno 100.000 kn do maksimalno 1.000.000 kn potpore. Također, Ministarstvo sufinancira izradu Operativnih planova razvoja cikloturizma županije sa standardima do 50.000 kn, a uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta te uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikla od 100.000 kn do 400.000 kn.



Izvor financiranja predmetnog javnog poziva je Fond za razvoj turizma, odnosno izvanproračunski prihod Ministarstva turizma od naknada za privremene koncesijske naknade za turističko zemljište, a za namjene i poslove utvrđene Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu, neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije. NAPOMENA: Kao tijelo nadležno za provedbu Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, Ministarstvo turizma predlagatelj je Odluke kojom je, između ostaloga, određeno da se naknade za koncesije za korištenje turističkog zemljišta i prihod od prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske uplaćuju u državni proračun, na razdjelu Ministarstva turizma te da ministar turizma ima ovlaštenje za donošenje programa korištenja tih sredstava. Odluka je usuglašena na sjednici Koordinacije za gospodarstvo, investicije i fondove EU te prihvaćena na Vladi RH, u rujnu 2013. godine.